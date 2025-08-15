Дубцова прокомментировала конфликт с Игорем Крутым

В начале этой недели композитор Игорь Крутой дал большое интервью журналистке Лауре Джугелии. Прославленный деятель искусств рассказал о своем конфликте с певицей Ириной Дубцовой. Пианист упрекнул бывшую подопечную в неблагодарности. По словам Игоря, она на него «наплевала».

© Соцсети

Дубцова долгое время хранила молчание. Лишь сегодня артистка решила пролить свет на события начала 2000-х. На странице личного блога она указала, что никогда не отказывалась от Игоря. Более того, она была единственной, кто не отвернулся от продюсера, когда его проект покинули другие артисты. Ирина выполнила условия контракта и лишь тогда отправилась строить собственную карьеру.

Дубцова всегда с теплотой отзывалась о Крутом. Почти на каждом интервью артистка искренне его благодарила за поддержку и веру в себя. Именно поэтому слова Игоря так задели Ирину. Дубцова надеется, что то самое интервью — просто недоразумение.