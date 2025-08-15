Высоцкая объяснилась за свои «странные» блюда

Актриса Юлия Высоцкая объяснилась за свои блюда, которые она готовила в старых выпусках шоу «Едим дома». В интервью звездному стилисту Алеко Надиряну, которое опубликовано в «ВК Видео», она назвала настоящим провалом только горелые помидоры и сгоревший шашлык.

По словам Высоцкой, шашлык она готовила во время пандемии. Ее оператор отказывался надевать маску, от чего артистка была в панике и чуть не разрыдалась. В такой ситуации ей было без разницы, горел шашлык или нет.

«За сырники отвечу: это самые вкусные сырники на свете! Если вы попробуете когда-нибудь эти сырники, вы другие есть не будете. У меня все дома пищат от этих сырников по-прежнему. Там, где все учились, я уже преподавала», — продолжила Высоцкая.

Она добавила, что никогда не позиционировала себя как профессионального повара и отмечала, что готовит на любительском уровне.

Стало известно, сколько заработала телеведущая Юлия Высоцкая

Напомним, что весной 2023 года в интернете стали распространяться отрывки из шоу «Едим дома». Пользователи публиковали кадры, на которых Высоцкая готовит различные блюда: их вид зачастую получался непрезентабельным, а пользователи Сети отмечали, что раньше при просмотре программы навыки готовки актрисы не казались им слабыми.