Соседов высказался о заработках Пугачевой в Латвии

В Латвии и среди российских блогеров активно обсуждают доходы Аллы Пугачёвой за рубежом. По слухам, 76-летняя певица снизила свой гонорар на частных мероприятиях почти вдвое, что стало неожиданностью для многих.

Этим летом Примадонна, как утверждают источники, согласилась выступить на празднике состоятельного предпринимателя за сумму в 13 миллионов рублей — вместо прежних 32 миллионов.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro высказался по этому поводу. Он считает, что как артистка Пугачёва больше не представляет интереса, а слухи о её зарубежных заработках — лишь информационный вброс.

"Мне вообще она не интересна, о ней надо забыть! Она не существует как артистка. Её нет, понимаете, нет её. От неё ничего не осталось. Даже не осталось осколков, даже пыли не осталось", — заявил Соседов.

По его словам, ею интересуются не поклонники, а "какие-то вбросы".

Он утверждает, что даже та сумма, которую певица якобы запросила у клиента со скидкой, кажется завышенной. Он убеждён, что платить за её выступления в нынешних реалиях вряд ли кто-то станет.

