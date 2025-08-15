«Это не Витька!»: отец Виктора Цоя устроил перепалку на могиле сына

87-летний отец Виктора Цоя посетил могилу знаменитого сына в 35-летнюю годовщину со дня его гибели. Роберт Цой приехал на Богословское кладбище в Санкт-Петербурге к восьми утра и устроил перепалку с поклонниками музыканта, дежурившими там с ночи.

© Passion.ru

Как пишет Kp.ru, люди стали собираться у могилы Цоя еще до рассвета. Они пели песни под гитару и ждали приезда отца лидера группы «Кино».

Когда у могилы появился Роберт Цой, наступила тишина. Пожилой мужчина поставил в вазу букет белых лилий и долго рассматривал фотографии, которые принесли поклонники. На одном из снимков отец Цоя не узнал сына. Его возмутило, что кто-то поставил на могилу чужой портрет.

После этого он гневно обратился к собравшимся людям: «Это не Витька! Уберите ее, зачем положили?»

Снимок быстро убрали, и мужчина ушел. При этом фанаты покойного музыканта поблагодарили его за сына.

«Спасибо за сына, Цой жив!» - скандировали вслед уходящему Роберту люди.

Напомним, Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года. Музыкант попал в ДТП на 35 километре Р-126 «Слока—Талси» в Тукумском районе Латвии. По официальной версии, артист уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Дом в Петербурге, где в детстве жил Цой, признали региональным памятником

Ранее журналист Евгений Додолев уличил Ренату Литвинову во лжи. По его словам, актриса слукавила, когда откровенничала о своем знакомстве с лидером группы «Кино» Виктором Цоем. Как подчеркнул журналист, он неоднократно сталкивался с рассказами «очевидцев», которые в глаза не видели легендарного артиста.