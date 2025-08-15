Волочкова рассказала, готова ли она присоединиться к гарему арабского шейха

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла секрет своего появления на публике с арабским шейхом по имени Аркади. По ее словам, это просто ее друг армянин, с которым они вместе снимали кино. Комментируя слухи о том, что ее якобы хотели похитить и увезти в гарем, звезда заявила, что никогда бы на это не согласилась и вообще не планирует заводить новые отношения.

© Газета.Ru

Общественной Службе Новостей балерина объяснила, что парень, с которым она появилась на фотографии, на самом деле не шейх и не имеет отношения к ОАЭ. По ее словам, он армянин, с которым они снимались в кино, а распространившиеся сообщения связаны с тем, что он решил подыграть ей, сделав вид, что обещал ее украсть.

«Какой гарем? Вы о чем? Я люблю свободу и вольна сама решать, с кем мне быть и строить свое счастье», — заявила Волочкова.

По словам балерины, в ближайшие годы она вообще не хочет заводить никаких отношений, а замуж не хочет выходить, так как ей этого «хватило».

Волочкова заявила о желании найти властного мужчину

Напомним, до этого балерина написала в соцсетях, что ее хотел похитить шейх Аркади, с которым она познакомилась благодаря продюсеру. Позднее она отметила, что хочет встречаться с властным кавалером, а покорить ее можно добропорядочностью, благородными поступками, цветами, умением быть человеком и относиться к женщине с приоритетом.