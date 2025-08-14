Вдову Элвиса Пресли обвинили в «ускорении смерти» дочери

Бывшие деловые партнеры вдовы короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Присциллы обвинили ее в том, что она «ускорила смерть» дочери Лизы Марии ради финансовой выгоды. Об этом сообщает NBC.

По данным телеканала, бывшие партнеры вдовы Бриджит Крузе и Кевин Фиалко подали иск в Верховный суд округа Лос-Анджелеса 11 августа. В заявлении они обвинили Присциллу в мошенничестве, нарушении контракта и том, что она «ускорила смерть» своей дочери Лизы Марии.

«Несмотря на то, что она выставляла себя публичной персоной, которая стремилась "защитить" и "сохранить свою семью", Присцилла хотела одного — власти любой ценой», — говорится в иске.

Крузе и Фиалко утверждают, что, несмотря на болезнь дочери, вдова настояла на том, чтобы они вместе посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус», потому что Присцилла должна была быть «в центре внимания». Кроме того, по их словам, вопреки указанию Лизы Марии «продлить ее жизнь» мать «отключила ее через несколько часов после госпитализации».

«Смерть Лизы нейтрализовала угрозу отстранения Присциллы от должности единственного доверенного лица трастового фонда, она хотела контролировать Promenade Trust и Graceland», — сказали Крузе и Фиалко.

Адвокат вдовы назвал данные обвинения «сфабрикованными», а судебный процесс «одним из самых позорных и нелепых».

Напомним, что Лиза Мария скончалась в 2023 году. Ей было 54 года.