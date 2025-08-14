Анна Хилькевич рассказала о домашних обязанностях своих дочерей

Анна Хилькевич воспитывает трех дочерей от супруга Артура Волкова. Старшим девочкам Арианне и Марии сейчас 9 и 6 лет соответственно, и они уже вовсю помогают маме по дому.

© WomanHit.ru

Звезда «Универа» убеждена, что дети обязательно должны быть при деле.

«Лично я поняла, что у каждого ребенка должны быть свои обязанности по дому. Не просто разовые акции „помоги маме“, а конкретные миссии, за которые они отвечают», — написала Анна в ТГ-канале.

Однако просто распределения обязанностей, по мнению многодетной мамы, недостаточно. Хилькевич периодически добавляет детям новые задачи, чтобы не расслаблялись. Так, уверена актриса, они взрослеют и привыкают к ответственности.

«Я постепенно вводила такую систему. Сейчас у девочек есть свой четкий список обязанностей. И знаете, им это даже нравится, а дома сохраняется порядок… хоть и временный», — поделилась знаменитость.

Хилькевич даже обнародовала список дел, которыми загружены ее дети. Подписчицы поддержали Анну в комментариях и рассказали, как приучают своих отпрысков к уборке комнат — как мальчиков, так и девочек.