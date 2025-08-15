Юлия Снигирь призналась в комплексах, несмотря на звездный статус

Известная актриса Юлия Снигирь продолжает оставаться одной из самых ярких звёзд российского кинематографа. Поклонники восхищаются её утончённой красотой и актёрским мастерством, оставляя восторженные комментарии в социальных сетях. Но даже такое признание не помогло актрисе полностью избавиться от неуверенности в себе.

В недавнем интервью Юлии Бордовских Снигирь откровенно рассказала о своих недостатках. Особенно её беспокоит внешность — актриса призналась, что завидует голливудской коллеге Марго Робби.

«Мне очень нравится Марго Робби. Такая загорелая крепкая девушка, спортивная. А я — бледная и неспортивная, меня это раздражает, но это комплекс мой», — поделилась Юлия.

При этом природная бледность, которую многие считают её изюминкой, актрисе не нравится.

Актриса также рассказала о начале отношений с Евгением Цыгановым. По её словам, всё начиналось как дружба: «Это были очень дружеские, я бы даже сказала, пацанские отношения. Я не была как бы женщиной в этой ситуации». Постепенно дружеские отношения переросли в нечто большее. После периода разлуки пара воссоединилась и больше не расставалась. Их роман привёл к серьёзным переменам в жизни — ради Юлии Цыганов принял решение уйти от Ирины Леоновой, которая в тот момент была беременна их седьмым ребёнком.

