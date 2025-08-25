Настасья Самбурская: «‎украденная» песня и скандал с Виктором Дробышем

Трудовые споры Настасьи Самбурской регулярно выходят в публичное поле. А за последние годы их было немало, из-за чего вокруг артистки постоянно поднимается шумиха. О самых громких спорах читайте в материале «‎Рамблера».

Скандальный уход из театра

Весной 2019-го актриса сообщила, что режиссер Антон Яковлев без предупреждения вывел ее из состава труппы. Самбурская утверждала, что у них была договоренность — да, она собиралась уйти, но после окончания сезона. Однако Яковлев ждать не стал, и заведомо попрощался, причем даже не удосужился сообщить об увольнении лично, сообщала Газета.ru.

В соцсетях возмущенная звезда опубликовала переписку с Яковлевым, назвав его поступок «‎свинством» и попросила поклонников сдать билеты на спектакли с ее участием, поскольку «ноги ее на Бронной больше не будет». Режиссер, в свою очередь, объяснил свой поступок тем, что это была всего-навсего производственная необходимость, отметив, что ей возможность доиграть два спектакля дали, но она ею не воспользовалась.

Светская тусовка за МКАДом: где теперь живут звезды нулевых

«‎Украденная» песня

Спустя год, в мае 2020 года, артистка снова попала под прицел журналистов. Поэтесса Анастасия Рыбачук подала в Таганский районный суд иск на Настасью Самбурскую и ее продюсера Виктора Дробыша за песню «Старая». Она обвинила их в воровстве интеллектуальной собственности, мол они украли у нее стихи, взяв их за основу трека.

В исковом заявлении были указаны баснословные суммы: 1 000 000 рублей компенсации за «присвоение стихотворения “Мечта”», 500 000 в качестве моральной компенсации и 165 600 сверху — на судебные расходы, писала «Комсомольская правда». Самбурская эту историю никак не комментировала, а Дробыш вину не признал, заявив, что Рыбачук сама предложила написать на ее композицию, но официально это не заверила. А когда песня стрельнула, поэтесса захотела на этом нажиться.

Суд с Виктором Дробышем

Вскоре после истории с «‎украденной» песней роль нападающего приняла сама Самбурская. Она обвинила продюсера Виктора Дробыша, который, собственно, и занимался ее продвижением, в несоблюдении прописанных в договоре обязательств. Она подала на него в суд, потребовав расторжения контракт, однако суд ей отказал.

Дробышев, не теряя времени даром, подал встречный иск. Он потребовал артистку возместить ему 12 000 000 рублей, которые продюсер щедро в нее вложил на старте музыкальной карьеры. Разбирательство тянулось долго и муторно, но в конце концов победил продюсер. Самбурскую обязали выплатить Дробышу 2 700 000 рублей, сообщалось в Вокруг ТВ. И хотя она попыталась это решение суда оспорить, попытка оказалась провальной, и артистка деньги продюсеру вернула.

Ранее мы писали о безумных тратах российских звезд.