Стилистка Татьяна Брухунова показала фигуру в купальнике

Жена юмориста Евгения Петросяна, стилистка Татьяна Брухунова снялась в купальнике на отдыхе в Турции. Снимками она поделилась в Instagram. Татьяна Брухунова показала фигуру в слитном розовом купальнике с изображением попугаев. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила у бассейна на отдыхе в Турции. Несколько недель назад Татьяну Брухунову обвинили в высокомерии туристы, столкнувшиеся с блогершей на экскурсии в музее Костромы. О том, что знаменитость путешествует по Костромской области, она раскрыла в своем Instagram. Блогерша поделилась снимками из музея "Лесной терем Асташево", а также рассказала о планах провести "девичник на кораблике". Петросян и Брухунова официально оформили отношения в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой женой. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда.