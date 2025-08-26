Марина Федункив: муж-наркоман, избиения и поздний ребенок

Марина Федункив много лет остается на виду благодаря комедийным ролям в кино и шоу. Но ее жизнь за пределами сцены далека от комичной. «‎Рамблер» расскажет о тяжелых отношениях артистки, браке с молодым иностранцем и позднем ребенке.

Студенческая любовь

Первую любовь Федункив встретила во время обучения в Пермском институте культуры: она начала встречаться с однокурсником Сергеем Щелчковым. Роман быстро перерос в сожительство и продлился около 12 лет.

Из-за молодого человека артистку отчислили из университета. Она заступилась за парня и поссорилась с педагогом, который впоследствии настоял на ее исключении. Но позже Федункив смогла восстановиться в ВУЗе и доучилась.

После окончания института ее карьера стремительно взлетела, что стало камнем преткновения в отношениях — партнер слишком болезненно переживал рост ее популярности и успех в КВН. Собственно, это и послужило причиной их разрыва. Примечательно, что Марина и Сергей так и не узаконили свои отношения.

Домашнее насилие

Во вторых отношениях актриса столкнулась с систематическим физическим и эмоциональным насилием. Ужасающими подробностями Федункив впервые поделилась летом 2020 года в выпуске «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

Артистка призналась, что на протяжении 13 лет терпела от бывшего побои. Несмотря на переломы и сотрясения, она боялась обращаться в полицию. Она боялась вообще кому-либо об этом говорить. У мужчины была наркотическая зависимость, но актриса верила, что может его «спасти». Уйти ей помог переезд из Перми в Москву.

После расставания она окунулась с головой в работу. Долгое время тема личной жизни была для нее закрыта. Вплоть до 2019 года — тогда она встретила своего будущего первого мужа.

Молодой итальянец

В 2021 году в СМИ прогремела новость, что актриса вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи. Больше всего общественность взбудоражил тот факт, что мужчина оказался младше Федункив на 13 лет. В интервью артистка ласково называла избранника «принцем‎».

Стефано и Марина долго прятали свои отношения от прессы. Они тихо расписались в московском МФЦ, а затем устроили торжество в конце лета, приурочив его к 50-летию актрисы.

Как выяснилось позднее, они познакомились на праздновании дня рождения продюсера Игоря Ковалева — близкого друга звезды. Об этом актриса рассказала в беседе с «‎Комсомольской правдой».

«‎Когда мы начали встречаться, я прямо-таки почувствовала, что расцвела, помолодела, сбросила вес, стала выглядеть лучше», делилась Федункив.

Несмотря на то, что на тот момент Стефано еще плохо говорил по-русски, они сразу нашли общий язык. Вскоре произошла еще одна, уже случайная встреча, в самолете, после которой Федункив и Маджи стали переписываться и все чаще видеться вживую.

Поздняя беременность

Осенью 2024 года Федункив подтвердила «Комсомольской правде», что впервые стала мамой — у них со Стефано родился мальчик. На минуточку, на момент рождения малыша ей было 53 года. Это стало сенсацией, потому что беременность артистка скрывала также тщательно и долго как и возлюбленного.

«‎Внешне он абсолютно папин сын. Да и по характеру, уже можно сказать, тоже», — рассказывала Марина.

Супруги продолжают воспитывать сына вдали от назойливых репортеров. Да и супруга Федункив не выставляет напоказ. В своих соцсетях она щедро делится комедийными роликами и нарезками из шоу и спектаклей. Видимо фраза «‎счастье любит тишину‎» — главное кредо артистки.

