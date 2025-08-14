Шнуров высказался о запрете песен группы «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров одобрил решение о запрете распространения пяти песен музыкального коллектива, которое было ранее вынесено Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга, передает NEWS.ru.

В беседе с изданием певец подчеркнул, что данные композиции не следует слушать подросткам.

Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга принял решение в пользу прокуратуры, запретив распространение пяти композиций группы «Ленинград» на территории Российской Федерации. Это решение было принято еще в октябре 2024 года, но стало известно об этом только 13 августа.

Поводом для судебного разбирательства стала жалоба, поданная сенатором Маргаритой Павловой. Она оформила ее после обращения одного из граждан. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования провела экспертизу и пришла к выводу, что тексты песен содержат признаки негативного влияния на несовершеннолетних, включая призывы к насилию, пропаганду употребления алкоголя и наркотических веществ.