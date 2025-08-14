Солист группы «Сплин» избавился от жилья в России

Солист музыкальной группы «Сплин» Александр Васильев избавился от дома в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно изданию Life.

По данным СМИ, артист продал особняк площадью 400 квадратных метров на участке в 12 соток в Курортном районе Северной столицы в октябре 2024 года. Цена сделки неизвестна, однако кадастровая стомиость жилья оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

Отмечается, что Васильев по-прежнему владеет двумя квартирами в Петербурге. Площадь объектов составляет 55,7 квадрата и 96,4 квадрата, а примерная общая стоимость — 40-50 миллионов рублей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорары группы «Сплин» обрушатся в случае возвращения коллектива в Россию. По его словам, заработки могут упасть в десятки раз.