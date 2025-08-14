Филипп Киркоров закрыл еще одну свою компанию

У звезды отечественной эстрады, музыканта, актера и телеведущего Филиппа Киркорова еще одна организация прекратила свою деятельность. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, налоговая инспекция ликвидировала деятельность ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн». Она принадлежит артисту. Деятельность компании была связана с исполнительским искусством.

«Причина — наличие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ. Счета компании на сегодняшний день заморожены», — говорится в публикации.

В мае сообщалось, что налоговая закрывает предприятие Филиппа Киркорова Phil 4. Как отмечали СМИ, «певец продавал блестящие наряды и обувь, но бизнес не пошел». Артист зарегистрировал компанию тринадцать лет назад, открыв бутик в одном из ТЦ. При этом отмечалось, что уже через два года именная точка звезды переехала в сток-центр «Остатки сладки» из-за отсутствия спроса, «а позже ушла в сильный минус и закрылась».

Ранее издание «Комсомольская правда» писало, что рэпер Егор Крид может стать новым «королем эстрады» вместо Филиппа Киркорова. Отмечалось, что 31-летний Крид получил собственное сольное выступление на VK Fest 2025 в Москве. При этом Киркоров своего сета не получил, фактически выступив «на разогреве» у Крида.