Что стало с Ириной Понаровской после смерти сына

20 сентября 2024 года стало известно о смерти единственного сына певицы Ирины Понаровской Энтони. По некоторой информации, причиной смерти наследника артистки стала сердечная недостаточность. Сообщалось, что сраженная горем Понаровская даже перестала выступать.

Скоро будет год, как не стало единственного сына артистки. Певица нашла в себе силы петь. Она выступает живьем, тщательно следит за собой, принимает предложения, касающиеся частных мероприятий. Так, сегодня, 14 августа, в Москве состоится ее сольный "вип-концерт" (так обозначено в афише) в известном баре-ресторане. По состоянию на обед 14 августа перед мероприятием (начало в 21 час) оставались пара свободных мест у барной стойки - по 27 тысяч рублей и пара за столом - по 35 тысяч рублей, выяснила "КП".

В сентябре выйдет телевизионное шоу с участием Ирины Понаровской. Она вошла в состав жюри музыкальной программы "ВИА Суперстар!". С ней за одним столом оказались Сергей Соседов, Стас Пьеха и Лера Кудрявцева. А в октябре прославленная артистка отправляется на гастроли.

Ранее в интервью Ирина Понаровская, говоря о смерти сына, утверждала, что он никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

"Он пошел в душ и умер. Всё... Вот был человек — и нет человека. Это так просто. Но это невозможно пережить", - констатировала артистка.