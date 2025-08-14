Певица Акула раскрыла, кто захотел стать продюсером для ее годовалой дочери

Певица Акула (Оксана Почепа — настоящее имя) призналась, что нашла продюсера для своей годовалой дочери Раисы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Она отметила, что ее супруг, композитор Игорь Бабаев дружит с продюсером Михаилом Чертищевым, отцом юной Betsy, исполнительницы «Сигма Бой». По ее словам, тот выразил готовность помочь ее дочери с карьерой. Артистка уточнила, что будет рада, если дочь пойдет по ее стопам.

«Он говорит: «Я жду Раечку на фит. Быстрее, быстрее». Наш папа Игорь Бабаев подходит к нашей маленькой, смотрит на нее и говорит: «Дочь, расти быстрее, у меня на тебя большие планы», — поделилась Оксана Почепа.

10 августа Акула заявила, что стала популярной среди зумеров задолго до Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. По словам певицы, она дает больше концертов для молодого поколения, чем солистка ансамбля «Золотое кольцо», и является родоначальником этого тренда. Она отметила, что не стоит на месте и постоянно делает коллаборации с молодыми артистами. Почепа призналась, что хочет записать совместный трек с nkeeei и Ваней Дмитриенко.