Смертельное ДТП с лосем: какой была вице-мисс Россия 2017 Ксения Александрова

Вице-мисс Россия 2017 и участница конкурса «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова трагически погибла. Несколько недель назад поздно вечером на дорогу перед автомобилем Porsche, в котором находилась девушка, выскочил лось. В результате ДТП модель получила черепно-мозговую травму. Врачи НИИ имени Склифосовского до последнего боролись за жизнь Ксении, но так и не смогли ее спасти.

«В автокатастрофе погибла молодая, красивая, очень талантливая девушка с чудесным сердцем и прекрасной душой... "Вице-мисс" Ксения Александрова, которая только что вышла замуж, устроила жизнь и была счастлива... Это напоминание нам всем о том, что нужно ценить каждый момент жизни. Никогда не знаешь, когда произойдет событие, которое заберет близких и любимых», — поделилась обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова.

Ксения Александрова родилась 12 ноября 1994 года в Москве. Начала карьеру модели в возрасте 19 лет. В апреле 2017-го от столицы приняла участие в конкурсе «Мисс Россия-2017» и получила титул «Первая вице-мисс». Затем представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», но не смогла отобраться в топ-16 полуфиналисток. Окончила РЭУ им. Г. В. Плеханова и МПГИ.

Александрова активно вела социальные сети, где рассказывала о своих достижениях. Девушка часто путешествовала и делилась яркими фотографиями. В марте этого года Ксения вышла замуж.