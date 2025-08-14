Дочь Леонида Якубовича рассказала о знакомстве с Пугачевой

Дочь Леонида Якубовича обычно избегает откровений, связанных с отношениями с отцом. Но на сей раз Варвара Видо решила поделиться парой забавных историй.

© WomanHit.ru

Воспоминаниям девушка предалась, встретив на днях в кафе известного актера сериалов Дмитрия Чеботарева. Варвара призналась, что ей очень хотелось подойти к звезде, но она вовремя себя одернула.

«Это, наверно, наследственная прививка: очень не люблю, когда к знаменитостям подходят на улице, чтобы получить фото или автограф», — делится наследница телеведущего.

Правда, в жизни Видо все же было два эпизода, когда она просила папу познакомить ее с кумирами. Иного шанса бы просто не представилось.

«Первый раз я попросила его познакомить меня с Дмитрием Нагиевым. Они оба сидели тогда в жюри КВН, я как группа поддержки и в зале посидела, и в гримерку к жюри смогла войти», — пишет Варвара.

Второе знакомство случилось с Максимом Галкиным* и Аллой Пугачевой в одном из столичных заведений, где собрался весь бомонд Москвы. Звездная чета сидела не в общем зале со всеми гостями, а за отдельной ширмой, дабы не привлекать излишнее внимание.

«Меня переклинивает, я дергаю его за рукав — познакомь. Отец удивляется: зачем? Просто так, говорю, хочу поздороваться с ними. Мы встаем, идем за ширму. Отец здоровается, представляет меня. Я здороваюсь по очереди с Аллой и Максимом*. Уходим», — завершает рассказ Видо.

В заключение девушка еще раз отметила, что считает личное время звезд неприкосновенным. В порыве заполучить очередной автограф лучше лишний раз задуматься, а не проявить ли уважение вместо того, чтобы докучать, советует она. «Солить ли эти подписи собираетесь что ли? Не надо так. Иначе запомнитесь своему кумиру очень некультурным человеком», — заключает Варвара Леонидовна.

* Внесен Минюстом РФ в Реестр физлиц-иноагентов

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.