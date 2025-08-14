Более 200 миллионов рублей заработал музыкальный лейбл сестры Валерия Меладзе Лианы, пишет портал «Страсти» со ссылкой на данные из открытых источников.

Velvet Music, совладельцем которого является Лиана Меладзе, был создан в 2004 году совместно с продюсером Аленой Михайловой. Общая сумма заработка только за прошлый год составляет 219,9 миллиона рублей, чистая прибыль при этом — 111,2 миллиона.

Известно, что лейбл сотрудничал с группами Uma2rman и «Винтаж», а также с артистами Полиной Гагариной, Верой Брежневой, Анитой Цой и Валерием Меладзе.

В 2023 году доход компании составлял 155 миллионов рублей, а прибыль — 90 миллионов. Компания исправно платит налоги.

