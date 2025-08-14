У могилы народного артиста Ивана Краско произошла стрельба

В ходе похорон народного артиста России Ивана Ивановича Краско произошёл странный инцидент, сообщает MK.RU.

Как проинформировала корреспондент издания, после отпевания и погребения знаменитого актёра возле могилы его сына и коллеги Андрея Краско, пришедшие проводить его в последний путь услышали громкий звук выстрела из пистолета.

"Кто-то выстрелил в небо недавно из какого-то пистолета на кладбище, около места, где было отпевание. Один из гостей. Какой-то мужчина. Все были в шоке", - делится подробностями очевидица.

Отмечается, что подобные действия должны расцениваться как хулиганство и привлечь внимание полиции.

Ивана Краско, умершего 9 августа на 95-м году жизни после долгой и мучительной болезни, похоронили накануне на Комаровском кладбище Санкт-Петербурга. Прощание прошло ранее в тот же день в Театре им. Комиссаржевской, где актёр служил много лет.