Заслуженный артист России Ярослав Дронов (он же SHAMAN) выступит на концерте в Пхеньяне в честь Дня освобождения Кореи. Он уже прилетел в столицу Корейской Народно-Демократической Республики, успел погулять по ее улицам и дать автографы приветствовавшим его корейским поклонникам.

© Российская Газета

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило сегодня, что SHAMAN прибыл в Пхеньян вместе с делегацией Министерства культуры России, возглавляемой заместителем министра Андреем Малышевым, для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Кореи.

SHAMAN рассказал журналистам Первого канала: "Пятнадцатого числа у нас состоится выступление. Ждем с нетерпением. Что мы будем исполнять? Хорошие и правильные песни".