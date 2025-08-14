Звезда популярного сериала 90-х заявил об изнасиловании

Мэт Стивенсон, звезда популярной мыльной оперы 80-х и 90-х годов прошлого века «Дома и в пути», в интервью The Sydney Morning Herald заявил, что в возрасте 18 лет он стал жертвой изнасилования. По его словам, данный акт был совершен двумя мужчинами.

© Соцсети

По словам Стивена, он находился в поиске работы и случайно попал на презентацию под названием «Как стать риелтором». После окончания мероприятия его потенциальный наставник предложил ему выпить, и Стивен согласился. После нескольких глотков он почувствовал, что теряет контроль над собой. Как уточнил актер, «этот второй парень появился из ниоткуда». По его словам, он «был парализован».

«Я был сильным молодым парнем, я был хорошим спортсменом, но я был парализован», – подчеркнул артист.

Как отметил он, мужчины изнасиловали его. Артист сообщил, что очнулся на следующий день в пустой комнате. Стивенсон добавил, что незамедлительно позвонил своему отцу и сообщил о случившемся. Однако отец проявил равнодушие и сделал вид, будто бы ничего не произошло.

На следующий день после происшествия актеру позвонили и сообщили, что он получил свою первую роль в сериале «Соседи». Ранее Стивенсон был известен по роли Адама Кэмерона в сериале «Дома и в пути», который транслировался с 1989 по 1994 год.