Сдавшая дочь в детский дом Алена Кравец сделала признание

Алена Кравец три года назад отказалась от дочери, отправив ребенка в детский дом. Оказалось, что девочка была модели не родная.

Пока Даниэла была маленькой, они с Аленой жили дружно. Кравец выводила наследницу на подиум, мечтала, как девочка тоже станет моделью. Но в подростковом возрасте отношения мамы и дочери резко испортились. Девушка обвиняла приемных родителей в избиениях, они же в ответ уверяли, что и пальцем дочь не тронули, а она при этом ворует не только дома, но даже у учителей в школе.

Как выяснилось на шоу "Пусть говорят", дошло до того, что Даниэла стала планировать убийство Кравец и ее мужа. Узнав об этом, родители сначала отправили ее в психиатрическую клинику, а после — обратно в детский дом.

Но на этом модель не остановилась. Алена решила лишить Даниэлу всего. Кравец уже отобрала у девушки прописку.

"Оказалось не так просто выписать ее нашего дома, где теперь уже бывшая дочь была зарегистрирована. Но оказалось, это лишь полбеды", — посетовала светская львица.

Дальше Алена планирует через суд отозвать у Даниэлы фамилию. Кравец заявила, что девушка наживается на громком имени.

"Мы с мужем намерены по суду лишить бывшую дочь этой фамилии. Пусть она снова станет той, кем была до появления в нашем доме. Да хоть Дуней Кулаковой, мне уже не интересна ее судьба", — отметила модель.

Алена не считает, что поступает жестоко. Кравец уверяет, что натерпелась от приемной дочери всякого и больше не намерена ее прощать.