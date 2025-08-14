Шнуров отреагировал на решение суда запретить его песни

Фронтмент группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает абсолютно оправданным решение суда запретить распространение среди детей пяти песен коллектива.

Музыкант заявил, что несовершеннолетним не стоит слушать его творчество.

— Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! — заявил Шнуров в беседе с изданием «Абзац».

Стало известно, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение пяти песен группы «Ленинград», признав их опасными для несовершеннолетних. Эксперты, проводившие проверку, обнаружили в текстах песен «Кандидат», «Нет Х…Е», «Ч.П.Х», «Оспа» и «Русские» «побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних».

Сам Шнуров ранее также признался, что запрещает детям слушать свое творчество. Вместо этого он приучает наследников к классическим произведениям. Музыкант считает, что массовая культура является «гадостью», несмотря на то что композиции «Ленинграда» к ней тоже принадлежат.