Стало известно о состоянии Бориса Щербакова

Народного артиста РФ Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату. Как рассказал актер ТАСС, он чувствует себя нормально.

"Все хорошо, чувствую себя нормально. Уже перевели из реанимации в палату", - рассказал собеседник агентства.

Ранее его сын Василий Щербаков сообщил ТАСС, что его отец поступил в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра, после чего артисту провели операцию.

Щербакову 75 лет, он актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других картинах.