Стала известна причина смерти 31-летней блогерши Наты Лайм

Блогер Ната Лайм покончила с собой, спрыгнув с балкона, — это основная версия смерти 31-летней блогерши. Эту информацию также подтвердил бывший муж девушки. Прежде подписчики уже заметили, что Ната долгое время не выходила на связь и, вероятно, оказалась в состоянии депрессии. Именно это, считают фолловеры, могло подтолкнуть Лайм на отчаянный шаг. Слухи активно распространяются среди поклонников Наты.

Предполагается, что незадолго до исчезновения из соцсетей девушка рассталась с возлюбленным и могла не выдержать разрыва.

При этом друг Наты опровергает информацию о суициде. В личном блоге он заявил, что Лайм находилась в поездке. Она поскользнулась и случайно выпала с балкона.

