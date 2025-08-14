Отдых Никиты Преснякова в ночном клубе породил новые слухи о разводе

В последние дни июля наследник известной фамилии Никита Пресняков отправился в Испанию в компании отца и братьев, с которыми не встречался целый год. Молодой музыкант наслаждается европейским отдыхом, уделяя время как семейным встречам, так и развлечениям с друзьями. В своих социальных сетях он поделился видео из ночного клуба, где весело проводит время в кругу приятелей. Некоторые подписчики усмотрели в этом своеобразное заявление в ответ на активную светскую жизнь его супруги в России.

Тем временем его избранница Алёна Краснова остаётся в родной стране. Она прилетела в Москву с началом летнего сезона и пока не планирует возвращение в Америку. Более того, девушка активно делится контентом о своей насыщенной жизни: увлекается падел-теннисом и проводит время с друзьями и родными.

Эти обстоятельства вновь спровоцировали разговоры о возможных проблемах в отношениях пары. Подобные слухи уже появлялись в прошлом году, когда супруги также провели лето порознь. Однако тогда ситуация разрешилась благополучно — осенью Алёна вернулась к мужу в США. Сейчас интернет-пользователи гадают, повторится ли подобный сценарий в этом году.

