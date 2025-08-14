Максим Фадеев о конфликте с Игорем Крутым: «Прям по Гоголю»

Композитор и продюсер Максим Фадеев признался в Telegram-канале, что не держит обиды на коллегу Игоря Крутого после конфликта.

Фадеев уточнил, что конфликт произошел давно, поэтому он «обо всем забыл». По словам продюсера, он помнит суть разногласия, однако не хочет в него погружаться.

«Помните «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? Два помещика разругались из-за того, что один другого гусаком назвал. Вот и у нас с Крутым было что-то в этом роде и прям по Гоголю. И продолжение: точь-в-точь как у классика: мириться не стали, да и воевать устали», — поделился композитор.

13 августа Максим Фадеев выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Клип сделан в жанре психологического триллера. В нем девушка, созданная с помощью ИИ, бредет по белому коридору и сталкивается с препятствиями. По сюжету голос Фадеева помогает ей выбраться. Специалисты сгенерировали для ролика трех цифровых двойников на основе реальных людей. Один из них взял образ самого Фадеева.