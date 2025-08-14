Продюсер Максим Фадеев заявил, что не обижен на Крутого после конфликта

Композитор и продюсер Максим Фадеев признался в Telegram-канале, что не держит обиды на коллегу Игоря Крутого после конфликта.

Максим Фадеев о конфликте с Игорем Крутым: «Прям по Гоголю»
Фадеев уточнил, что конфликт произошел давно, поэтому он «обо всем забыл». По словам продюсера, он помнит суть разногласия, однако не хочет в него погружаться.

«Помните «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? Два помещика разругались из-за того, что один другого гусаком назвал. Вот и у нас с Крутым было что-то в этом роде и прям по Гоголю. И продолжение: точь-в-точь как у классика: мириться не стали, да и воевать устали», — поделился композитор.

13 августа Максим Фадеев выпустил клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, на песню «Иди на мой голос».

Клип сделан в жанре психологического триллера. В нем девушка, созданная с помощью ИИ, бредет по белому коридору и сталкивается с препятствиями. По сюжету голос Фадеева помогает ей выбраться. Специалисты сгенерировали для ролика трех цифровых двойников на основе реальных людей. Один из них взял образ самого Фадеева.