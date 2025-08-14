Лоза раскритиковал Буланову и Кадышеву за популярность у молодежи

Певец и композитор Юрий Лоза сообщил, что отказался от раскрутки своих хитов ради привлечения молодой аудитории. Его цитирует «Абзац».

Автор песни «Плот» заявил, что ему предлагали сделать вирусное видео с припевом его хита. Артист не захотел добиваться нового витка популярности таким путем. Он также раскритиковал своих коллег Татьяну Буланову и Надежду Кадышеву, карьеры которых возродились из-за популярности среди зумеров.

«Популярность Булановой зиждется на ленивых танцорах. То же самое происходит с Кадышевой — 20 лет ее песни никому не были нужны. И тут благодаря одному ролику она выстрелила», — считает Лоза.

Ранее Лоза заявил, что стал жертвой мошенников. Музыкант рассказал, что купил дорогой телефон и оригинальные беспроводные наушники, которые нашел по объявлению в интернете, однако приобретенные вещи оказались подделками.