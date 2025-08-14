На имущество уехавшего из России актера наложили арест
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России арестовала имущество уехавшего из России после начала специальной военной операции (СВО) актера Артура Смольянинова (признан Минюстом России иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) из-за долгов. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для установления имущественного положения артиста были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации.
«В результате имущество должника установлено, судебный пристав-исполнитель наложил на него арест», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что судебные приставы забрали машину Смольянинова. Автомобиль артиста Mazda CX-5 арестовали за штрафы на сумму 190 тысяч рублей, а также за просрочку по ипотеке в размере около 100 тысяч рублей.