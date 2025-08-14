У Бориса Щербакова после операции случился сбой в работе сердца

Актер Борис Щербаков отказывается от установки кардиостимулятора, который необходим ему после сбоя в работе сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что в июле Щербаков попал в больницу после падения на даче — тогда он повредил бедро. Через два дня его выписали, однако боли не проходили, а артисту приходилось передвигаться на костылях. 11 августа он упал еще раз, на то же самое бедро — медики выявили перелом шейки бедренной кости со смещением.

Щербакову провели операцию и установили эндопротез. После хирургического вмешательства у него произошел сбой в работе сердца: пульс упал до критически низкой отметки, а артист потерял сознание. Врачи оперативно оказали помощь актеру — сейчас он в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии. При этом от установки электрокардиостимулятора, на чем настаивают медики, Щербаков пока отказывается.