В декабре прошлого года СМИ потрясла трагическая новость — скончался бывший супруг певицы Анны Седоковой. Латвийский баскетболист Янис Тимма самостоятельно свел счеты с жизнью.

Некогда возлюбленные официально разорвали свои отношения незадолго до кончины спортсмена. Анна пережила этот момент и вернулась к повседневной жизни. Более того, не так давно в ее блоге начали появляться фотографии с роскошными букетами цветов.

42-летняя Седокова никак не комментирует свои личные отношения, однако кое-что все-таки стало известно. Накануне продюсер Сергей Дворцов рассказал журналистам Woman.ru, что у певицы серьезный роман. По словам мужчины, он имеет все шансы перерасти в свадьбу.

«Сейчас у них, назовем это, конфетно-букетный период. Анна пока не хочет афишировать все происходящее, в том числе, в память о Янисе… Допускаю, что до конца этого года она может выйти замуж», — сказал Сергей.

Продюсер не раскрыл личность нового избранника Анны Седоковой, но отметил, что знакомы они уже давно. Загадочный мужчина далек от мира шоу-бизнеса и спорта. Он, по словам Дворцова, занимается предпринимательством.