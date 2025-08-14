Фигурист Пётр Чернышёв до сих пор тяжело переживает утрату любимой супруги Анастасии Заворотнюк, звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня». Актриса ушла из жизни в прошлом году после продолжительной борьбы с тяжёлым заболеванием — глиобластомой.

Корреспонденты издания aif.ru стали свидетелями того, как спортсмен посетил могилу жены на Троекуровском кладбище. Пётр с особой бережностью ухаживал за местом захоронения: он аккуратно убрал увядшие цветы и положил новый букет, поддерживая красоту импровизированного цветника у могилы.

Журналисты попытались выяснить, является ли текущая дата, 12 августа, какой-то особенной для семьи. В ответ Пётр произнёс проникновенную фразу: «Каждый день — памятная дата», после чего предпочёл не продолжать беседу.

По словам сотрудников кладбища, вдовец регулярно навещает место упокоения супруги, принося свежие цветы. Могилу актрисы также часто посещают её родственники и преданные поклонники, которые приходят почтить память любимой артистки.

