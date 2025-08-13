В России запретили пять скандальных песен группы «Ленинград»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению пять песен группы «Ленинград». Об этом говорится на сайте суда.

В публикации говорится, что на песни пожаловалась сенатор Маргарита Павлова. По факту обращения был проведен мониторинг, в ходе которого было установлено, что тексты песен «Кандидат», «НЕТ Х…Е», «Ч.П.Х», «ОСПА» и «РУССКИЕ» свободно доступены по десяти интернет-ссылкам.

Эксперты, проводившие проверку, обнаружили в текстах песен «побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних». В решении суда отмечается, что содержание песен негативно влияет на сознание несовершеннолетних.

Суд удовлетворил заявление и внес перечень песен группы «Ленинград» в список запрещенных к распространению на территории страны.