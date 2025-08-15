Галкин* опубликовал архивный снимок с Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России) и певица Алла Пугачева зарегистрировали свой брак в декабре 2011 года. Спустя некоторое время в звездной семье появились общие дети. Благодаря суррогатной маме у пары родились близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета. Супруги уже более трех лет не проживают в России.

Несмотря на это обстоятельство, Максим не забывает своих фанатов. На странице личного блога шоумен частенько делится новыми кадрами. Любит Максим выкладывать и архивные фото.

Сегодня артист особенно сильно растрогал поклонников. 49-летний Галкин* порадовал пользователей Сети ностальгическим постом — он опубликовал подборку старых фото и предложил подписчикам выбрать снимок, который понравился им больше всего. Реакция публики не заставила ждать. Многие проголосовали за совместный кадр шоумена с Аллой Пугачевой.

«С Аллой вне конкурса», «Если честно, все фото шикарные», «Все фото нравятся, но больше нравится, где вы с Аллой на мероприятии», — написали подписчики Максима Галкина*.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.