В Праге требуют запретить концерт Канье Уэста

После новостей о переносе концерта Канье Уэста из Словакии в Прагу чешские правозащитники начали сбор подписей с требованием не допустить его проведения. Петиция адресована мэру Праги Богуславу Свободе, сообщает местное издание IDNES. Активисты ссылаются на неоднократные антисемитские заявления Уэста, продажу товаров с символикой нацистской Германии и скандальные высказывания артиста.

Категорически против приезда Уэста в страну и заместитель мэра Праги по культуре.

«Прага — не место для прославления нацизма. Мы пережили ужасы Второй мировой войны и не должны уступать площадку людям, восхваляющим эти преступления», — заявил изданию Иржи Поспишил.

Организатор отменённого словацкого фестиваля Rubicon тем временем сообщает, что покупатели билетов смогут обменять их на вход на возможный концерт в Праге. Однако маловероятно, что концерт в Чехии состоится в ближайшее время.