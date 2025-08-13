Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук обзавелась одной пагубной привычкой

Ирина Пинчук вернулась домой после длительного пребывания в клинике. Не так давно звезда «Дома-2» сообщила, что находилась в неврологическом отделении. Она не объяснила причин попадания в больницу, но рассказала в сторис, что работает над собой. Она прошла полный чек-ап организма и принимала витамины. Правда, не всё так радужно. В сторис Пинчук призналась, что обзавелась одной пагубной привычкой — она начала курить.

Ира вышла на связь с подписчиками и пожаловалась, как ей не идет курение.