Бывшая жена Краско рассказала о последних днях актера

Незадолго до смерти актер Иван Краско отказывался от еды и просил безалкогольного пива. Об этом NEWS.ru рассказала бывшая жена артиста Наталья Вяль.

По ее словам, на Краско сильно повлияло ухудшение состояния здоровья, особенно новость об онкологии.

«Это все было сложно. Он столько времени отказывался от еды, пил по глотку. Что-то он там хотел безалкогольного пива, то есть он больше ничего не хотел. Это, конечно, было ожидаемо», — добавила она.

Напомним, что Краско скончался 9 августа из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологией. Ему было 94 года.