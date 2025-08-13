Мать Тимати сделала тату в честь новой внучки

Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Симона Юнусова сделала тату в честь новой внучки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя родительница артиста показала видео из тату-салона. Так, мастер нанес ей на предплечье дату рождения внучки Эммы, которую родила модель Валентина Иванова. При этом для записи даты использовались римские цифры.

Также Юнусова продемонстрировала набитые ранее даты рождения первой внучки Алисы от модели Алены Шишковой и внука Ратмира от манекенщицы Анастасии Решетовой.

11 августа Тимати подтвердил рождение дочери трогательным постом.