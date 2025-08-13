Ольга Орлова ответила на провокационные вопросы о личной жизни

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова сделала откровенное признание о своём прошлом. В личном блоге она рассказала о том, что сталкивалась с изменами, однако предпочла не раскрывать детали этой истории.

© Соцсети

Артистка также ответила на один из самых частых вопросов поклонников — о её опыте участия в отношениях втроём. Орлова призналась, что подобного опыта у неё не было, отметив, что этот вопрос действительно очень популярен среди её фанатов.

Личная жизнь Ольги сложилась счастливо — в декабре 2021 года она вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года в возрасте 45 лет она стала мамой во второй раз, родив дочь. В мае этого же года состоялось крещение малышки, где крестной мамой выступила её близкая подруга и коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть взрослый сын Артём от первого брака с бизнесменом Александром Кармановым.

Творческий путь Ольги начался с участия в популярной группе «Блестящие». Позже, в 2017 году, она начала работать ведущей в реалити-шоу «Дом-2», где и познакомилась с Ксенией Бородиной, ставшей впоследствии её близкой подругой.

