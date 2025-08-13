Депутат Госдумы Дмитрий Гусев откликнулся на вопрос Тимати (Тимур Юнусов) в соцсетях и рассказал, где рэперу искать льготы для многодетных отцов. Гусев посоветовал музыканту обратиться в @spravedlivo_mamabot в Telegram.

Депутат поздравил рэпера с рождением третьего ребенка и порекомендовал почитать о действующих законах в специальном сервисе, подчеркнув, что юридическая служба для получения такой информации больше не требуется.

«Как многодетный отец многодетному отцу рекомендую наш «Мамин Бот». Он предоставляет всю необходимую информацию о льготах, порядке их оформления и ссылки на нужные ресурсы», — заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю.

