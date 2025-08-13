Бледанс раскрыла правду о Дибровых

Актриса Эвелина Бледанс встала на защиту 36-летней Полины Дибровой на фоне сообщений о разводе с телеведущим. По ее словам, половина сообщений о расставании супругов – неправда.

Комментарий артистки приводит Woman.ru.

«Все что сейчас говорится — половина вымыслы. Все хотят на этом пропиариться и заработать денег», - сказала Бледанс.

Актрисе известно, что Дибровы находятся «в нормальных отношениях»: у них все интеллигентно и по-человечески.

«Когда они все расскажут, то страна ахнет и скажет, как мы могли так говорить про девочку, мать троих детей, жену одного из легендарный ведущих, интеллектуала и интеллигента?!» - уверена Бледанс.

Актриса осудила юриста Екатерину Гордон, которая поддерживает жену бизнесмена Романа Товстика Елену. По мнению Бледанс, та любит быть на волне, но напомнила, что «с волны будет больно падать» после всего сказанного.

Ранее Гордон сообщила, что Товстик не выплатил обещанный миллиард рублей и уговаривал бывшую жену сделать пост, в котором бы она попросила прощения и рассказала о давно рухнувшем браке. Также юрист сообщила, что бизнесмен не выплатил даже 30 млн, положенные по расписке, а в ресторане за нотариусов платит сама Гордон.