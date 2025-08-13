Сиделка Ивана Краско рассказала о последних днях его жизни

Сиделка народного артиста Ивана Краско рассказала о последних днях жизни актёра. По словам Дарьи 74-летний Краско за два дня до госпитализации практически перестал разговаривать, передает KP.RU.

"Я была с ним с понедельника по четверг. В понедельник у него были силы. Он читал стихи, 10 раз прочитал Пушкина. Долго шутил. А через сутки во вторник перестал почти разговаривать", - рассказала Дарье.

Она вспоминает - в четверг у артиста поднялась температура.

"Измерили - 38,5 градуса. Вызвали врача, срочно в реанимацию. Я верила в лучшее. Он ведь был такой крепкий, пережил три инсульта, четыре инфаркта", - поделилась женщина.

Дарья призналась, что "очень привыкла к нему за 10 лет дружбы".

Иван Краско скончался 9 августа. С артистом простились сегодня в Театре имени Комиссаржевской в котором он служил до 2021 года.