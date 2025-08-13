Гонорар уехавшей из России Пугачевой сократился в два раза

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева в два раза снизила гонорар на лето. Об этом пишет KP.RU.

По данным источника, исполнительница выступила на частном мероприятии в Латвии этим летом за 150 тысяч евро (около 13,9 миллиона рублей). Отмечается, что эта сумма в два раза меньше «стандартного гонорара» певицы — 350 тысяч евро (около 32,5 миллиона рублей).

«Видимо, такую "скидку" певица сделала этим летом, так как ей удобно выступать там, где отдыхает», — говорится в материале.

