Леонардо Ди Каприо откровенно высказался о старении

Осенью Леонардо Ди Каприо исполнится 51 год — звезда Голливуда, несмотря на свой имидж весельчака и привычку выбирать молодых партнёрш, задумывается о старости. В свежем интервью Esquire звезда «Титаника» заявил, что чувствует себя на 35, но тем не менее меняется с возрастом.

© Super.ru

«Это такое ощущение, будто ты просто хочешь быть честнее и не тратить время попусту. Я могу только представить, как будут развиваться события в ближайшие десятилетия. Например, я смотрю на свою мать, и она просто говорит то, что думает, не тратя времени впустую. Она не тратит время на притворство», — поделился актёр.

Лео добавил, что честность с собой несёт определённые риски — приходится жертвовать отношениями в случае принципиальных разногласий как в работе, так и в личной жизни. «Нужно быть гораздо более открытым. Это практически обязанность, ведь гораздо большая часть жизни уже позади», — добавил актёр.

