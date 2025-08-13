Актриса Эмма Стоун рассказала, что долгое время ходила с бритой головой

36-летняя звезда Голливуда Эмма Стоун, которая является обладательницей премии «Оскар», удивила поклонников своим смелым экспериментом с внешностью — побрить голову налысо. В откровенном разговоре с журналом Vogue актриса раскрыла подробности своего необычного решения.

Ради поддержки матери, боровшейся с раком груди, Эмма приняла спонтанное решение расстаться со своими шикарными рыжими волосами и побриться наголо. Примечательно, что её радикальное преображение осталось тайной для публики — увидеть актрису без волос могли только самые близкие люди.

Несмотря на решительность, Эмма признаётся, что чувствовала себя некомфортно без волос и большую часть 2024 года носила парики. «Хотя я была расстроена, что не пошла в таком виде на свидание. Просто полностью лысой. Было бы забавно», — с юмором поделилась актриса.

Однако у такого эксперимента нашлась и положительная сторона: «Нет ощущения лучше на свете. Когда первый раз принимаешь душ с бритой головой… Боже мой, это потрясающе».

Сегодня Эмма радует поклонников стильной стрижкой пикси, которая, по мнению стилистов, идеально дополняет её образ и придаёт ему свежесть.

Ранее в Сети появилось забавное видео того, как на красной дорожке в Каннах Эмму Стоун атаковала пчела.