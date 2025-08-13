Киркорова запечатлели с подросшей дочкой в Греции

Певец и телеведущий Филипп Киркоров дважды становился отцом. У него подрастают 13-летняя дочь Алла-Виктория и 12-летний сын Мартин. Исполнитель хита «Жестокая любовь» старается уделять наследникам максимум своего времени и внимания. Артист не раз подчеркивал, что семья для него превыше всего.

Сегодня в блоге Филиппа появилась серия новых фотографий. На снимка× 58-летний артист обнимал заметно подросшую Аллу-Викторию. Отец и дочь позировали на фоне живописных пейзажей Греции. Певец указал, что поездка была приурочена к летним каникулам.

© Соцсети

Фолловеры Киркорова молниеносно отреагировали на его публикацию. В комментариях многие отметили, как сильно подросла Алла-Виктория, которая стала уже почти вровень со своим звездным папой.

«Ничего себе девочка подросла», «Красавица! Вся в папу!», «Какая взрослая, стройная и красивая девочка», — отметили поклонники исполнителя.

