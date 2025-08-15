Игорь Крутой: суд в США, вторая жена и стычки с Лаймой Вайкуле

Игорь Крутой — один из самых влиятельных российских композиторов и музыкальных продюсеров. Его песни исполняли и исполняют звезды от Аллегровой и Левитана до Бочелли и Лары Фабиан; его «Новая волна» много лет формировала повестку эстрады.

Но путь человека, стоящего у пульта и в центре кулуарных переговоров, редко бывает гладким. «‎Рамблер» расскажет о скандально обсуждаемых эпизодах его жизни, которые сформировали сегодняшнюю репутацию маэстро.

«Архитектор» шоу-бизнеса

К середине 1990-х Крутой стал писать не только бестселлеры для самых разных голосов — он создавал продюсерские структуры и стал одним из ключевых организаторов конкурса «Новая волна». Именно этот проект позже окажется в эпицентре политических и медийных бурь. Перенос «Новой волны» из Юрмалы в Сочи в 2015 году Крутой объяснял решением латвийских властей запретить въезд нескольким российским артистам; событие стало символическим разрывом эпохи и породило нескончаемые дискуссии о «культурной дипломатии».

Деньги и громкие сделки

Фигура Крутого всегда была связана с крупными активами, и это знали все. В 2011 году пресса обсуждала его рекордную покупку апартаментов в нью-йоркском Plaza за 48 млн долларов. В 2017-м он продал семейные апартаменты на элитном острове Фишер-Айленд (Майами) за 7,5 млн, что зафиксировано в отчетах рынка. Обе истории многим казались «показными», но именно они превратили личные финансы композитора в постоянный инфоповод.

Суд в США на 30 млн долларов

Самый обсуждаемый юридический эпизод последних лет — иск наследниц бизнесмена Олега Бурлакова в США к Игорю Крутому и его супруге. По версии истцов, при сделке с той самой резиденцией на Фишер-Айленд были допущены нарушения; сумма требований — 30 млн долларов.

Дело широко освещали российские и зарубежные СМИ; подчеркивалось, что речь идет о гражданском споре, а не уголовном деле. Как это часто бывает в имущественных конфликтах сверхбогатых, точка пока не поставлена, и потому формулировки в медиа осторожны.

Перепалка с Лаймой Вайкуле

После «переезда» конкурса «Новая волна» в Сочи случился еще один инфоповод: взаимные уколы между Игорем Крутым и Лаймой Вайкуле, которая в Юрмале стала проводить свой фестиваль. Продюсер публично говорил о «неприятном осадке». Этот спор никогда не был чисто музыкальным — за ним стояла коллизия политики, денег и престижей двух площадок.

История с песней «Осень»

В 2020 году на первой полосе светских новостей оказались Маша Распутина, Ирина Аллегрова и Игорь Крутой. Поводом стало новое исполнение «Осени» на стихи Леонида Дербенева. Распутина заявляла, что не давала согласия на «чужую» премьеру; юристы в эфирах объясняли: все упирается в договоры об отчуждении прав. До полноформатного судебного спора дело не дошло, но дискуссия о корректности обращения с репертуаром и наследием поэтов наделала шума.

Личная жизнь

Первый брак композитора с Еленой закончился на старте карьеры; у пары родился сын Николай. Позже в Нью-Йорке продюсер познакомился с нынешней женой Ольгой: он удочерил ее дочь Викторию, а в браке родилась Александра. Эти семейные факты сам Крутой и близкие обсуждали в интервью, подчеркивая, что семья живет по разным странам — он в Москве и на гастролях, она в Америке. Это регулярно порождаетт слухи, но супруги годами демонстрируют семейную идиллию.

При всех спорах Крутой остается «системообразующим» игроком русской поп-сцены. Он по-прежнему умеет объединять несовместимых артистов, запускать фестивали и телепроекты, а его имя — гарантия, что трек окажется в медиапотоке. Смена жанровых мод и звуковых трендов не перечеркнула востребованность его талантов.

