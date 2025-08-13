Алексей Чадов отсудил 74 миллиона у бывшего друга

Актер Алексей Чадов сообщил «Пятому каналу», что выиграл суд против бывшего друга и партнера по бизнесу, продюсера Максима Боева.

«Мы заслужили эту победу. Мы просто шли к этому результату почти полтора года. Я поздравляю всю нашу команду, всю нашу замечательнейшую команду профессионалов-адвокатов», — заявил артист.

Как отмечает канал, теперь Боев должен выплатить Чадову 74 миллиона рублей.

По словам Чадова, он начал работать с Боевым в 2021 году над фильмом «За Палыча!». Артист выступил в роли сценариста, продюсера, автора идеи, но так и не получил гонорар за проект. Боев первый подал иск о расторжении договора. По мнению продюсера, Чадов привлек недостаточно инвесторских средств. Артист подал ответный иск.

В мае 2025-го Чадов заявил, что Боев отправил документы с поддельными подписями в Фонд Кино. В бумагах сказано, что актер якобы подтвердил все акты и получил деньги за проект «За Палыча!». На них содержатся сфабрикованные подписи Алексея.