От рака умерла бывшая американская актриса и певица Даниэль Спенсер

Ушла из жизни Даниэль Спенсер, бывшая американская артистка-ребенок, актриса кино, ТВ и певица.

Даниэль - тезка и однофамилица актрисы кино и ТВ Спенсер, бывшей жены Рассела Кроу.

О кончине актрисы сообщает сегодня Amsterdam News, ссылаясь на ее давнего друга и коллегу. Причиной смерти назван рак, с которым Даниэль сражалась долгое время. Ей было 60 лет.

Спенсер, родившаяся 24 июня 1965 года, впервые появилась на экране уже в 1970-х. В списке работ - порядка 25 проектов. Самый известный - ситком "Что творится!!" Программа выходила в 1976-1979 гг.

Плюс "мыльная опера" "Дни нашей жизни", "Лучше не бывает" с Джеком Николсоном (фильм взял три премии "Золотой глобус") и другие.